В Петербурге 24 декабря пройдёт снег

Пройдёт снег, местами переходящий в мокрый.

Во вторник синоптическую ситуация в атмосфере над Северной столицей сформирует фронтальный раздел, облачная гряда которого будет тянуться по территории региона с юго-запада на северо-восток. Ожидается облачная погода, пройдёт снег, местами переходящий в мокрый, на дорогах и тротуарах гололедица, а температура по-прежнему выше нормы. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 24 декабря в Петербурге 0…+2 градуса, в Ленинградской области -3…+2 градуса. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

В среду пройдёт небольшой мокрый снег, переходящий в дожди и +1…+3 градуса.

При этом, Петербург встретит Новый год без снега.

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Фото: Piter.tv