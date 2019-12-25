Петербург встречает Новый год без снега

До конца декабря температурные колебания ожидаются от -2 до +5 градусов, что крайне мало для образования и сохранения снежного покрова.

Прогнозы от главного синоптика Петербурга Александра Колесова не радуют любителей снежного Нового года. Циклоны с Атлантики продолжают доминировать над погодой в регионе, принося тепло и дожди вместо зимнего холода и снега. До конца декабря температурные колебания ожидаются от -2 до +5 градусов, что крайне мало для образования и сохранения снежного покрова.

Уже к 26-27 декабря ожидается пик потепления, с возможным небольшим похолоданием на 28 декабря. Однако к концу месяца вновь прогнозируется существенное потепление, сопровождающееся дождями. Шанс на снежные пейзажи остаётся лишь в Ленинградской области, где осадки местами могут быть в виде снега.

Почему тепло?

Над Европейской частью России доминирует антициклон, создающий "коридор" для западного переноса. Это позволяет теплым воздушным массам с Атлантики беспрепятственно достигать Петербурга, формируя сырую и несвойственно мягкую для зимы погоду.

Перспективы на праздники

Если до конца декабря погода останется такой же, город встретит Новый год с типично осенним климатом — лужами вместо сугробов. Возможное похолодание после новогодних праздников.

Фото: Piter.tv