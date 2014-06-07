В Петербурге 23 октября ожидаются порывистый ветер и дожди

Температура воздуха 23 октября в Петербурге +10…+12 градусов.

В среду Северная столица окажется под влиянием тыловой части уходящей на восток фронтальной волны. Регион ждёт облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, и усилится ветер, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 23 октября в Петербурге +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер западный 6-11 м/с, с порывами до 13-18 м/с, на побережье Финского залива до 20 м/с. Ветер такого направления и скорости поспособствует нагону воды, уровень воды в водных артериях Петербурга может достичь 110-130 см.

В четверг местами пройдут кратковременные дожди и +10…+12 градусов.

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Фото: Piter.tv