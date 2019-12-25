В Ленобласти 23 октября ожидается дождь

Местами возможна гроза и сильный ветер.

В середине рабочей недели в Ленинградской области ожидается облачная погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 23 октября ночью пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, утром и днем также ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ветер ночью юго-западный, западный 6-11 м/с, утром и днем западный, северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +6...+11 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем – повышаться.

МЧС: 23 октября в Петербурге ожидаются грозы и ветер до 20 м/с.

Фото: pxhere; МЧС