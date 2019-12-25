Петербург 23 апреля находится в холодном тылу циклона

Днём в Петербурге +9…+11 градусов.

В среду Санкт-Петербург окажется под влиянием тыловой, холодной части циклона, центр которого в середине дня выйдет на запад Вологодской области. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 23 апреля в Петербурге +9…+11 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг местами пройдут небольшие дожди и +8…+10 градусов.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю. Ночью 24 апреля с северными ветрами к городу начнет заходить такой холодный воздух, что сложатся все условия для выпадения осадков в виде мокрого снега и снега. Сами осадки придут днем 25 апреля и сохранятся до 27 апреля.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv