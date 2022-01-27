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В Петербурге 22 октября обойдётся без существенных осадков
Сегодня, 8:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 22 октября обойдётся без существенных осадков

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В Петербурге +12…+14 градусов.

Во вторник синоптическую ситуацию в Северной столице будет формировать передняя часть циклонического вихря. Он станет причиной облачной с прояснениями и ветреной погоды, при этом в Петербурге обойдётся без существенных осадков, а по Ленобласти местами пройдут небольшие дожди. 

Как рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести", температура воздуха 22 октября в Петербурге +12…+14 градусов, в Ленинградской области +9…+14 градусов. Ветер западный 5-10 м/с.

В среду временами будут идти дожди и +9…+11 градусов.

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Фото: Piter.tv 

Теги: октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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