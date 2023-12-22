В Петербурге 22 мая ожидается без осадков

Температура воздуха в Петербурге +20…+22 градуса.

Северная столица 22 мая будет ощущать влияние периферии скандинавского антициклона. Осадков не ожидается, и солнечные лучи, не встречая особых облачных преград, начнут постепенно прогревать пришедшие в регион холодные воздушные массы. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +20…+22 градуса, в Ленинградской области +17…+22 градуса. Ветер северный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг ожидается без осадков и +22…+24 градуса.

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Фото: Piter.tv