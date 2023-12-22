Петербург 22 февраля встречает тепло Атлантики

В Петербурге +1…+3 градуса.

По периферии обширного атлантического циклона в Северную столицу 22 февраля начнут активно поступать тёплые и влажные воздушные массы. В регионе ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящие в дожди, на дорогах и тротуарах гололедица.

По данным ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -2…+3 градуса. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу ожидаются небольшие осадки, преимущественно дожди и +3…+5 градусов.

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Фото: Piter.tv