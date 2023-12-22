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В Ленобласти в четверг будет тепло и снежно
Сегодня, 13:56
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В Ленобласти в четверг будет тепло и снежно

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Ночью столбики термометров покажут -2...-7 градусов. Днем потеплеет до +3 градусов.

В Ленобласти в четверг, 22 февраля, обещают теплую погоду. В большинстве районов выпадет мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Небо затянет облаками. Подует южный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. 

Ночью столбики термометров покажут -2...-7 градусов. Днем потеплеет до +3 градусов. Но на востоке региона столбики термометров покажут -2 градуса. 

На дорогах будет скользко.  Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Ранее мы писали, что в Петербурге 21 февраля на погодных фронтах без перемен.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, метеорологическая обстановка, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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