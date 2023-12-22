В Ленобласти в четверг будет тепло и снежно

Ночью столбики термометров покажут -2...-7 градусов. Днем потеплеет до +3 градусов.

В Ленобласти в четверг, 22 февраля, обещают теплую погоду. В большинстве районов выпадет мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Небо затянет облаками. Подует южный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Ночью столбики термометров покажут -2...-7 градусов. Днем потеплеет до +3 градусов. Но на востоке региона столбики термометров покажут -2 градуса.

На дорогах будет скользко. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Ранее мы писали, что в Петербурге 21 февраля на погодных фронтах без перемен.

Фото: Pxhere