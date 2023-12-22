В Петербурге 21 февраля на погодных фронтах без перемен

Температура воздуха в Петербурге 0…-2 градуса.

В среду, 21 февраля, синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей вновь будет формироваться в противоборстве циклона с запада и гребня антициклона с юго-востока.

Как рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, существенных осадков по-прежнему не ожидается. На дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха в Петербурге 0…-2 градуса, в Ленинградской области -4…+1 градус. Ветер южный 3-8 м/с.

В четверг местами пройдёт небольшой мокрый снег с дождем и +1…+3 градуса.

Синоптик Колесов: 21 февраля в Петербурге последний день зимы.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv