Синоптик Колесов: завтра в Петербурге последний день зимы

Однако после теплого периода обязательно придет похолодание, но будет это уже в марте.

С 15 ноября 2023 года началась зима в Петербурге. Даже несмотря на оттепели, снежный покров в городе не сходил и оставался постоянно довольно высоким. Однако совсем скоро зима закончится, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

Остается совсем немного дней до окончания календарной зимы и, оценив ещё раз прогнозы, можно сделать следующий вывод: завтра в Санкт-Петербурге последний день зимы, так как уже 22 февраля температура воздуха днем перейдет в сторону положительных значений. Все остальные дни календарной зимы температура в городе останется положительной. Александр Колесов, синоптик

Холодным конец февраля был только в 2023 году, очень холодным в 2018 году, до этого в 2011 году. В остальные годы в дневные часы воздух прогревался в Петербурге до +3…+6 градусов, а 24 февраля в 2014 году даже до +7,4 градуса.

И это окончание февраля станет очень теплым, дневные температуры ожидаются до +2…+5 градусов. Александр Колесов, синоптик

Однако после теплого периода обязательно придет похолодание, но будет это уже в марте.

Фото: Piter.tv