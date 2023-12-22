В Петербурге 22 апреля температура так и не дотянется до климатической нормы

В понедельник придут дожди.

Сегодня территория региона окажется под влиянием северной периферии активного южного циклона. Он закроет небо плотными облаками и принесёт новую порцию дождей. Температурный фон будет постепенно повышаться, но до климатической нормы так и не дотянется, рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 22 апреля в Петербурге +8…+10 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов, на востоке +11…+16 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывистый.

Во вторник ожидаются кратковременные дожди и +5…+7 градусов.

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Фото: Piter.tv