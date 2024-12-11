В Петербурге 21 января температура ожидается немного ниже климатической нормы

Вечером местами пройдёт небольшой снег.

Во вторник в атмосфере над Северной столицей произойдёт смена синоптической ситуации – сухой и относительно морозный гребень антициклона постепенно покинет регион, а его место займёт надвигающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Начнут уплотняться облака, и вечером местами пройдёт небольшой снег, а температурный фон ожидается немного ниже климатической нормы. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 21 января в Петербурге -5…-7 градусов, в Ленинградской области -4…-9 градусов. Ветер восточный 4-9 м/с.

В среду временами будет идти снег и -1…-3 градуса.

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Фото: Piter.tv