Петербург продолжит ощущать влияние североатлантического циклона

Температура воздуха 21 ноября в Петербурге +2…+4 градуса.

В четверг Северная столица продолжит ощущать влияние североатлантического циклона, но на этот раз окажется в стороне от его атмосферных фронтов. В регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 21 ноября в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер южный 5-10 м/с.

В пятницу ожидается без существенных осадков и 0…+2 градуса.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Diffusion)