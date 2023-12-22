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21 мая станет самым прохладным днём нынешней недели в Петербурге
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

21 мая станет самым прохладным днём нынешней недели в Петербурге

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Температура воздуха в Петербурге +17…+19 градусов.

Северная столица 21 мая попадёт под влиянием очередного очага скандинавского антициклона. Наполненный прохладными воздушными массами, он сделает погоду в регионе относительно малооблачной и сухой, и ограничит дневной прогрев. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +17…+19 градусов, в Ленинградской области +15…+20 градусов. Ветер северный 4-9 м/с.

В среду ожидается без осадков и +21…+23 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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