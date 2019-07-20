В Петербург возвращается лето: в воскресенье ожидается +23 градуса

Ночью в некоторых районах Северной столицы могут пройти дожди, ближе к утру будет слабый туман.

В Петербурге второй выходной обещает порадовать петербуржцев теплой погодой. Однако, на небе все равно будет облачно с прояснениями. Об это сообщил ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью в некоторых районах Северной столицы могут пройти дожди, ближе к утру будет слабый туман, поэтому водителям следует быть осторожнее на дорогах. Ночью столбик термометра поднимется до +12..+14 градусов. Днем температура поднимется до +23 градусов.

Ветер будет 3-8 метров в секунду, атмосферное давление не изменится.

На следующей неделе в Петербург вернется солнечная погода.

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