Облака ограничат дневной прогрев в Петербурге 20 марта

Вероятность осадков невелика.

В четверг погоду в Северной столице будет формировать северная периферия обширного антициклона. Облаков в небе над регионом будет много, что ограничит приток солнечного тепла, но вероятность осадков невелика. Об этом сообщили синоптики "Фобос"

Температура воздуха 20 марта в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области местами небольшие осадки и +3…+8 градусов. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы, во второй половине дня показания барометров начнут понижаться.

В ночь на пятницу пройдут небольшие осадки, днём без осадков и +4…+6 градусов.

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Фото: Piter.tv