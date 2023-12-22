В Петербурге 20 марта антициклон сдаёт позиции

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода.

Северная столица 20 марта окажется на границе между уходящим на юго-восток антициклоном, и приближающимся с запада циклоническим вихрем. Об этом сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди. Температура воздуха в Петербурге +5…+7°, в Ленинградской области +3…+8°. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

В четверг пройдут небольшие дожди и +6…+8 градусов.

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Фото: Piter.tv