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В Ленобласти 20 марта местами пройдут дожди
Сегодня, 13:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 20 марта местами пройдут дожди

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Днём +2...+7 градусов. 

В середине недели в Ленинградской области ожидается переменная облачность, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе ночью 20 марта местами пройдут слабые осадки в виде мокрого снега, днём – в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южных направлений ночью 1-5 м/с, днём 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -4...+1 градус, местами -7...-12 градусов, днём +2...+7 градусов. Ночью и утром на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.

Фото: unsplash; МЧС

Теги: весна, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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