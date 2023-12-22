В Ленобласти 20 марта местами пройдут дожди

Днём +2...+7 градусов.

В середине недели в Ленинградской области ожидается переменная облачность, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе ночью 20 марта местами пройдут слабые осадки в виде мокрого снега, днём – в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южных направлений ночью 1-5 м/с, днём 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -4...+1 градус, местами -7...-12 градусов, днём +2...+7 градусов. Ночью и утром на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.

Фото: unsplash; МЧС