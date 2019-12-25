Петербург 20 февраля находится под влиянием антициклона

На улице ожидается переменная облачность.

В четверг погоду в Северной столице сформирует северо-восточная периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, что поможет солнечным лучам активно прогревать остывший за ночь воздух. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 20 февраля в Петербурге -2…-4 градуса, в Ленинградской области -2…-7 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и около 0 градусов.

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Фото: Piter.tv