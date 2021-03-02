В Петербурге 19 ноября ожидаются небольшие осадки и понижение температуры

В Петербурге +1…+3 градуса.

Во вторник синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием юго-западной периферии циклонического вихря. Он активизирует поступление к берегам Невы более холодных воздушных масс, а сопровождать понижение температуры будут кратковременные осадки в смешанной фазе. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 19 ноября в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В среду ожидаются мокрый снег с дождём и 0…+2 градуса.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Midjourney)