Петербург 19 марта окажется под влиянием тыловой части циклона

Прогнозируется порывистый ветер западных румбов.

В среду территория Петербурга окажется под влиянием тыловой части циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на востоке Ленобласти местами пройдут кратковременные осадки. Прогнозируется порывистый ветер западных румбов, благоприятный для формирования нагонных явлений. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 19 марта в Петербурге +4…+6 градусов, в Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

В четверг ожидается без осадков и +5…+7 градусов.

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Фото: unsplash (Rafał Rudol)