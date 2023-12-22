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В Петербурге 18 апреля температура будет на 6-7 градусов ниже нормы
Сегодня, 7:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 18 апреля температура будет на 6-7 градусов ниже нормы

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Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса.

В четверг, 18 апреля, Северная столица останется под влиянием гребня холодного скандинавского антициклона. Он оградит регион от осадков и ограничит дневной прогрев. Дневная температура ожидается на 6-7 градусов ниже климатической нормы, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В пятницу днём начнётся снег, и ожидается около 0 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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