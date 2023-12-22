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В Петербурге 16 мая короткие дожди слегка ограничат прогрев
Сегодня, 8:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 16 мая короткие дожди слегка ограничат прогрев

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Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов.

Северная столица 16 мая останется под влиянием тёплого сектора циклонического вихря. При переменной облачности местами, преимущественно во второй половине дня, пройдут кратковременные дожди и усилится ветер, рассказали иноптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов, в Ленинградской области +17…+22 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

В четверг ожидается без осадков и +18…+20 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: дождь, май, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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