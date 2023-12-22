В Петербурге 16 мая короткие дожди слегка ограничат прогрев

Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов.

Северная столица 16 мая останется под влиянием тёплого сектора циклонического вихря. При переменной облачности местами, преимущественно во второй половине дня, пройдут кратковременные дожди и усилится ветер, рассказали иноптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов, в Ленинградской области +17…+22 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

В четверг ожидается без осадков и +18…+20 градусов.

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Фото: Piter.tv