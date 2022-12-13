В Петербурге 16 мая ожидается до +23 градусов

Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди.

Петербург 16 мая окажется под влиянием передней части приближающегося с запада циклона. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в Петербурге +21…+23 градуса, по Ленобласти +19…+24 градуса. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Михаил Леус также отметил, что минувший понедельник, 15 мая, в Петербурге стал самым тёплым днём с начала года – воздух прогрелся до +23,9 градуса.

В среду пройдут кратковременные дожди, и станет чуть прохладнее.

Фото: Piter.tv