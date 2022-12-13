Петербург 15 мая обновил погодный максимум 2023 года

К 15:00 температура воздуха на городской метеостанции достигла отметки в +23,7 градуса.

Сегодняшний день в Санкт-Петербурге стал самым тёплым с начала года. К 15:00 температура воздуха на городской метеостанции достигла отметки в +23,7 градуса, что на 1,5 градуса выше, чем было у прежнего лидера, воскресенья, 14 мая. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Точное значение нового промежуточного максимума года станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

На территории Ленобласти воздух прогрелся пока только до +23,5 градуса. Такую температуру зафиксировали в Кингисеппе.

Фото: Piter.tv