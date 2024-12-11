Гребень антициклона прекратит осадки в Петербурге 15 января

На дорогах и тротуарах гололедица.

В среду в формирование условий погоды в Петербурге вмешается гребень антициклона. Наполненный относительно холодным воздухом, он постепенно прекратит осадки, поспособствует появлению в облаках прояснений и удержит температуру около нулевой отметки. На дорогах и тротуарах гололедица, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 15 января в Петербурге -1…+1 градус, в Ленинградской области -3…+2 градуса. Ветер западный 4-9 м/с.

В четверг ожидается мокрый снег, переходящий в дожди и +2…+4 градуса без существенных осадков, гололедица.

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Фото: Piter.tv