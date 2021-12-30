В Петербурге 15 мая пройдут дожди

Днём +13…+15 градусов.

В четверг на погоду Северной столицы будет оказывать очередной, приближающийся с юго-запада, циклонический вихрь. Его стараниями в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 15 мая в Петербурге +13…+15 градусов, в Ленинградской области +12…+17 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу вечером пройдут небольшие дожди, ночью +6…+8 градусов, днём +16…+18 градусов.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, всегда ли май начинается с холода. Специалист для анализа составил метеограмму за последние 10 лет, в ней – значения погодных параметров первой декады месяца. В течение 3 лет температура воздуха была еще ниже, чем в 2025 году. К примеру, в прошлом году средняя температура +6 градусов, в этом же +6,3 градусов.

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Фото: Piter.tv