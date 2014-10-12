В Ленобласти 15 мая пройдут кратковременные дожди

Ночью местами до -1 градуса.

В Ленинградской области в четверг, 15 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, днем в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди. Ночью местами возможен слабый туман. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем северо-восточный, северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, местами до -1 градуса, днем +12...+17 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, всегда ли май начинается с холода. Специалист для анализа составил метеограмму за последние 10 лет, в ней – значения погодных параметров первой декады месяца. В течение 3 лет температура воздуха была еще ниже, чем в 2025 году. К примеру, в прошлом году средняя температура +6 градусов, в этом же +6,3 градусов.

Фото: unsplash (michael podger)