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Петербург 15 февраля находится в передней части циклона
Сегодня, 8:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 15 февраля находится в передней части циклона

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Температура воздуха в Петербурге -3…-5 градусов.

В четверг, 15 февраля, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием передней части очередного атлантического циклона, центр которого подбирается к западным границам Скандинавии.

Как сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в регионе ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, а температурный фон окажется в пределах климатической нормы.

Температура воздуха в Петербурге -3…-5 градусов, в Ленинградской области -1…-6 градусов, в восточной половине до -8…-13. Ветер юго-юго-восточный 3-8 м/с.

В пятницу пройдёт небольшой снег и -4…-6 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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