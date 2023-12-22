Петербург 15 февраля находится в передней части циклона

Температура воздуха в Петербурге -3…-5 градусов.

В четверг, 15 февраля, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием передней части очередного атлантического циклона, центр которого подбирается к западным границам Скандинавии.

Как сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в регионе ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, а температурный фон окажется в пределах климатической нормы.

Температура воздуха в Петербурге -3…-5 градусов, в Ленинградской области -1…-6 градусов, в восточной половине до -8…-13. Ветер юго-юго-восточный 3-8 м/с.

В пятницу пройдёт небольшой снег и -4…-6 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv