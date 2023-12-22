В Ленобласти 15 февраля ожидается до -13 градусов и гололедица

В Ленинградской области в четверг, 15 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
На западе региона ночью пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днём -2...-7.
На востоке Ленобласти ночью пройдёт снег, местами сильный, днём небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, местами до -21, днём -8...-13 градусов.
На дорогах гололедица.
Фото: Piter.tv; МЧС
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