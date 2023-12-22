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В Ленобласти 15 февраля ожидается до -13 градусов и гололедица
Сегодня, 14:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 15 февраля ожидается до -13 градусов и гололедица

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Местами возможен снег.

В Ленинградской области в четверг, 15 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На западе региона ночью пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днём -2...-7.

На востоке Ленобласти ночью пройдёт снег, местами сильный, днём небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, местами до -21, днём -8...-13 градусов.

На дорогах гололедица.

Фото: Piter.tv; МЧС

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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