Обширный антициклон 25 июня принесет в Петербург жару

Погода в субботу побьет температурный максимум с начала года.

Сегодня, 25 июня, в Петербурге ожидается знойная погода. Дождей быть не должно. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Эта суббота может стать самым жарким днем с начала года. В Северной столице термометры покажут +27...+29 градусов. В Ленобласти ожидается +25...+30 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст, что превышает норму.

По словам синоптика, в воскресенье тоже будет тепло.

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