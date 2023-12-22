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В Петербурге 14 мая ожидается до +17 градусов
Сегодня, 8:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 14 мая ожидается до +17 градусов

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Вероятность осадков невелика.

Северная столица 14 мая будет ощущать влияние северной периферии обширного барического максимума. В регион начнут более активно поступать тёплые воздушные массы. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, вероятность осадков невелика, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +15…+17 градусов, в Ленинградской области +12…+17 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В среду ожидается без осадков и +17…+19 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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