В Петербурге к вечеру 13 января ожидается потепление

Существенных осадков не ожидается.

Северная столица 13 января окажется под влиянием небольшого гребня антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха в Петербурге -2…-4 градуса, в Ленинградской области -1…-6 градусов, местами до -10. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный 4-9 м/с. При этом, минувшая ночь в Петербурге стала второй среди самых холодных с начала 2025 года.

Во вторник ожидается мокрый снег, переходящий в дожди, днем +2…+4 градуса.

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Фото: Piter.tv