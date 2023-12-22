Тёплый фронт принесёт небольшие дожди в Петербург 13 мая

Северная столица 13 мая будет ощущать влияние тёплого фронтального раздела. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".
Температура воздуха в Петербурге +11…+13 градусов, в Ленинградской области +10…+15 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
Во вторник ожидается без осадков и +16…+18 градусов.
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Фото: unsplash
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