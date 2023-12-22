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Тёплый фронт принесёт небольшие дожди в Петербург 13 мая
Сегодня, 8:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Тёплый фронт принесёт небольшие дожди в Петербург 13 мая

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Температура воздуха в Петербурге +11…+13 градусов.

Северная столица 13 мая будет ощущать влияние тёплого фронтального раздела. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +11…+13 градусов, в Ленинградской области +10…+15 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Во вторник ожидается без осадков и +16…+18 градусов.

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Фото: unsplash

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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