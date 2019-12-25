В Петербурге 13 июня ожидается до +21 градуса

Обойдётся без существенных осадков.

В атмосфере над Северной столицей 13 июня расположится небольшой гребень антициклона. В зоне его влияния ожидается переменная облачность и обойдётся без существенных осадков. При этом на территории Ленобласти вновь местами пройдут небольшие дожди, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +19…+21 градус, в Ленинградской области +18…+23 градуса. Ветер северо-западный 4-9 м/с, порывистый.

В пятницу ожидается без существенных осадков и +20…+22 градуса.

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Фото: Piter.tv