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В Петербурге 12 января погоду сформирует гребень скандинавского антициклона
Сегодня, 7:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 12 января погоду сформирует гребень скандинавского антициклона

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Температура воздуха в Петербурге утром -13…-15 градусов.

В пятницу, 12 января, основную роль в формировании метеорологических условия в Северной столице будет играть гребень скандинавского антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Надвигаясь с севера, гребень антициклона сформирует в регионе облачную с прояснениями погоду, при этом обойдётся без существенных осадков.

Температура воздуха в Петербурге утром -13…-15 градусов, в Ленинградской области -13…-18 градусов, на западе до -7…-12 градусов. Ветер северо-восточный 1-6 м/с.

В субботу ожидается без осадков и -13…-15 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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