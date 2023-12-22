В Петербурге 12 января погоду сформирует гребень скандинавского антициклона

Температура воздуха в Петербурге утром -13…-15 градусов.

В пятницу, 12 января, основную роль в формировании метеорологических условия в Северной столице будет играть гребень скандинавского антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Надвигаясь с севера, гребень антициклона сформирует в регионе облачную с прояснениями погоду, при этом обойдётся без существенных осадков.

Температура воздуха в Петербурге утром -13…-15 градусов, в Ленинградской области -13…-18 градусов, на западе до -7…-12 градусов. Ветер северо-восточный 1-6 м/с.

В субботу ожидается без осадков и -13…-15 градусов.

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Фото: Piter.tv