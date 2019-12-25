В Петербурге 12 мая будет сухо и прохладно

В Петербурге +12…+14 градусов.

В понедельник Северная столица будет находиться под влиянием гребня антициклона. Вытянувшись с запада, он сформирует в регионе сухую и преимущественно солнечную погоду, однако температурные показатели пока останутся ниже положенных по климату значений. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 12 мая в Петербурге +12…+14 градусов, в Ленинградской области +9…+14 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Во вторник ожидается без осадков, ночью +3…+5 градусов, днём +13…+15 градусов.

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Фото: Piter.tv