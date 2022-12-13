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В Петербурге 12 мая температура будет на 1-2 градуса выше климатической нормы
Сегодня, 7:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 12 мая температура будет на 1-2 градуса выше климатической нормы

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Температура воздуха 12 мая в Петербурге  +17…+19 градусов, по Ленобласти +16…+21 градус.

Перед выходными погоду в Петербурге будет формировать восточная периферия антициклона. При переменной облачности обойдётся без дождей, а температурные показатели окажутся на 1-2 градуса выше климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 12 мая в Петербурге  +17…+19 градусов, по Ленобласти +16…+21 градус. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу местами пройдут короткие дожди, днём +18…+20 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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