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В Петербурге 12 марта температура будет ниже климатической нормы
Сегодня, 7:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 12 марта температура будет ниже климатической нормы

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Вероятность осадков невелика.

В среду пути активных атмосферных образований обойдут Северную столицу стороной. В такой ситуации в регионе ожидается преимущественно облачная погода, вероятность осадков невелика. Температурные показатели продолжат понижаться и сегодня в городе будет лишь около нуля, что уже ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 12 марта в Петербурге -1…+1 градус, в Ленинградской области -2…+3 градуса. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В четверг временами будут идти дожди с мокрым снегом и +2…+4 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: весна, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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