11 ноября в Петербурге станет ещё теплее

При этом временами будут идти дожди.

Перед выходными к западным берегам Скандинавии приблизится очередной североатлантический циклон, и по его периферии к берегам Невы продолжат поступать тёплые и влажные воздушные массы. Это сохранит облачную погоду, пройдут небольшие дожди и усилится ветер. При этом температура всё ещё будет повышаться. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 11 ноября +10…+12 градусов, по Ленобласти +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что около нормы. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 11 ноября составляет +10,8 градуса и установлен в 2008 году.

В субботу ожидаются небольшие дожди, сильный ветер, к вечеру возможны прояснения, последний день рекордного тепла.

В Петербурге 10 ноября был побит температурный рекорд 2019 года.

Фото: Piter.tv