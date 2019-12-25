В Ленобласти 11 ноября потеплеет до +12 градусов

При этом временами будет идти дождь.

В Ленинградской области перед выходными будет облачная и дождливая погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 11 ноября в регионе местами пройдёт небольшой дождь, днем местами умеренный. Ветер юго-западный, западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. В Петербурге также ожидается усиление ветра.

Температура воздуха ночью +4...+9, днем +7...+12 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем – понижаться.

Фото: pxhere.com; МЧС