Петербург 11 марта находится в прохладном тылу уходящего циклона

Температура воздуха в Петербурге +4…+6 градусов.

Во вторник синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием тыловой части циклона, центр которого в середине дня уйдёт на запад Архангельской области. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие и кратковременные дожди, в отдельных районах на севере области с мокрым снегом. Об этом рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 11 марта в Петербурге +4…+6 градусов, в Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В среду ожидается без существенных осадков и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv