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В Петербурге 11 июня ожидается пауза в дождях
Сегодня, 8:01
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В Петербурге 11 июня ожидается пауза в дождях

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Температура воздуха в Петербурге +20…+22 градуса.

Северная столица 11 июня окажется в зоне небольшого гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается, лишь на востоке области местами пройдут кратковременные дожди. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +20…+22 градуса, в Ленинградской области +18…+23 градуса. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 4-9 м/с.

В среду местами пройдут кратковременные дожди и +19…+21 градус.

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Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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