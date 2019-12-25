В Петербурге 11 декабря ожидается ветреное похолодание

В Петербурге +2…+4 градуса.

В среду по территории Северной столицы с севера на юг пройдёт холодный фронтальный раздел. На фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду ограничится усилением северных ветров и понижением температуры, вероятность осадков будет невелика. Кратковременный снег возможен на территории восточной части Ленобласти, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха утром 11 декабря в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса, к вечеру 0…+2 градуса и -3…+2 градуса соответственно. Ветер северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 11-16 м/с.

В четверг местами пройдёт небольшой снег, ветрено и 0…-2 градуса.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv