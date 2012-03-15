В Петербурге 10 июня будет прохладно и пройдут дожди

Температура воздуха в Петербурге +17…+19 градусов.

Северная столица 10 июня будет ощущать влияние периферии циклона, с центром над Скандинавией. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, пройдут кратковременные дожди, по области местами возможны грозы. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +17…+19 градусов, в Ленинградской области +16…+21 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый.

Во вторник пройдут небольшие дожди и +19…+21 градус.

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Фото: Piter.tv