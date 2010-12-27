Температура воздуха в Петербурге 18 декабря может обновить рекорд 1956 года

Сегодня в Северной столице будет не по-зимнему тепло.

Плюс шесть днем, и ураганный ветер вечером. Такую погоду обещают петербуржцам синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус также рассказал на своей странице в Facebook, что днём столбик термометра в Петербурге поднимется до +4..+6 градусов. То есть, возможно обновление суточного рекордного максимума 1956 года, который составляет +6,4.

К концу дня в Петербурге может выпасть 10-12 мм осадков, что является четвертью нормы для декабря. К вечеру синоптик также пообещал усиление ветра, его порывы могут достигать 20-25 м/с, а над акваторией Финского залива до 30 м/с.

Погода в Ленобласти также бьёт аномальные рекорды.

Фото: pixabay