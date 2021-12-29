В воскресенье в Петербурге прогнозируют небольшой мороз и переменную облачность

Иногда горожане смогут наблюдать редкое зимнее солнце.

Сегодня, 23 января, в Северной столице синоптики обещают понижение температуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Временами будет выглядывать солнце. Существенных осадков быть не должно. Подует южный, юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Столбики термометров покажут в Петербурге -5...-7 градусов. Дороги покроются льдом. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее на Piter.tv: в пяти районах Петербурга оценили качество уборки на улицах и во дворах.

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