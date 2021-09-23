Появился приблизительный прогноз погоды на Новый год в Петербурге

Данными поделился синоптик Александр Колесов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов порадовал жителей города прогнозом погоды на Новый год. В атмосфере накануне главного торжества развернется "борьба" циклона и антициклона. Об этом специалист написал в своем tg-канале.

Есть вероятность, что с 29 на 30 декабря в городе будет оттепель. Однако сильной слякоти в Северной столице уже ждать не стоит. Пока данные приблизительные.

Снег, мокрый снег и температура воздуха около 0 градусов не испортят нам новогоднюю картину на улице, даже в центре Санкт-Петербурга. Александр Колесов, синоптик

Если победит антициклон, после 28 декабря в Северной столице установится аномально холодная погода. Наиболее точный прогноз появится уже завтра.

Ранее на Piter.tv: Петербург 27 декабря находится на периферии теряющего силы циклона.

Фото: Pxhere