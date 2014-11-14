Петербург 27 декабря находится на периферии теряющего силы циклона

В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег.

В среду, 27 декабря, Северная столица будет находиться под влиянием периферии теряющего силы циклона, накрывшего практически всю северную половину Европейской России. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге -2…-4 градуса, по Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер южный с переходом на северный, 1-6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг пройдёт небольшой снег и -1…-3 градуса.

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Фото: Piter.tv